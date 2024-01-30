Иван Прокопьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Прокопьев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1725 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
08.11.1742 ст.

Жена: Евдокия Наумова

Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.

Дочь: Агафья Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1753 ст.

Дочь: Акулина Иванова

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1754 ст.

Сын: Никита Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1762 ст.

Сын: Василий Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1765 ст.

Сын: Тимофей Иванов

Мать ребёнка: Евдокия Наумова

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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