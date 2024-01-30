Иван Прокопьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
08.11.1742 ст.
Жена: Евдокия Наумова
Екшур, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1750 ст.
Дочь: Агафья Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
1753 ст.
Дочь: Акулина Иванова
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
1754 ст.
Сын: Никита Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
1762 ст.
Сын: Василий Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Рождение ребёнка
1765 ст.
Сын: Тимофей Иванов
Мать ребёнка: Евдокия Наумова
Смерть
Неизвестно