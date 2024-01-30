Ирина Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1763 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Иванов
Взята в деревне Иншаковой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1779 ст.
Дочь: Аксинья Васильева
Отец ребёнка: Василий Иванов
Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно