Ирина Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1763 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Иванов

Взята в деревне Иншаковой, из крестьян помещика Михаила Андреева сына Зыкова
Рождение ребёнка
1779 ст.

Дочь: Аксинья Васильева

Отец ребёнка: Василий Иванов

Иншаково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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