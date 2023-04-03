Кальченко Захарий Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кальченко Евфимия Захариевна
Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кальченко Григорий Захариевич
Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна
Рождение ребёнка
05.08.1891
Дочь: Кальченко Евдокия Захариевна
Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна
Рождение ребёнка
28.09.1896
Дочь: Рачинская Харитина Захариевна
Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Трофим Захариевич
Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно