Кальченко Захарий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Захарий Кузьмич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович

Мать: Кальченко Екатерина Авраамовна

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кальченко Евфимия Захариевна

Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кальченко Григорий Захариевич

Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна

Рождение ребёнка
05.08.1891

Дочь: Кальченко Евдокия Захариевна

Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна

Рождение ребёнка
28.09.1896

Дочь: Рачинская Харитина Захариевна

Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Трофим Захариевич

Мать ребёнка: Кальченко София Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кальченко София Максимовна

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Смерть
Неизвестно
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