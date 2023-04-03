Кальченко София Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Трофим Захариевич
Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Кальченко Евфимия Захариевна
Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич
Рождение ребёнка
1888
Сын: Кальченко Григорий Захариевич
Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич
Рождение ребёнка
05.08.1891
Дочь: Кальченко Евдокия Захариевна
Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич
Рождение ребёнка
28.09.1896
Дочь: Рачинская (Кальченко) Харитина Захариевна
Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич
Смерть
Неизвестно