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Кальченко София Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Трофим Захариевич

Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кальченко Захарий Кузьмич

Рождение ребёнка
1887

Дочь: Кальченко Евфимия Захариевна

Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич

Рождение ребёнка
1888

Сын: Кальченко Григорий Захариевич

Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич

Рождение ребёнка
05.08.1891

Дочь: Кальченко Евдокия Захариевна

Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич

Рождение ребёнка
28.09.1896

Дочь: Рачинская (Кальченко) Харитина Захариевна

Отец ребёнка: Кальченко Захарий Кузьмич

Смерть
Неизвестно

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