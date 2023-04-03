Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Захарий Кузьмич
Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кальченко Александр Кузьмич
Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.12.1867
Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1867 г. Ф.127, о.1012, д.3740, стр.14
Рождение ребёнка
1869
Сын: Кальченко Тарасий Кузьмич
Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна
Смерть
Неизвестно