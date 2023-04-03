Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кальченко Кузьма (Косма) Стефанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кальченко Игнатий Иванович

Мать: Кальченко Анастасия Корнилиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Захарий Кузьмич

Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кальченко Александр Кузьмич

Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна

Место жительства
Неизвестно
Толокунь, Київська область
Рождение ребёнка
01.12.1867

Сын: Кальченко Андрей Кузьмич

Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна

Толокунь, Київська область
Киевский уезд, с. Ясногородка, Николаевская церковь 1867 г. Ф.127, о.1012, д.3740, стр.14
Рождение ребёнка
1869

Сын: Кальченко Тарасий Кузьмич

Мать ребёнка: Кальченко Екатерина Авраамовна

Смерть
Неизвестно

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