Большакова (Нифанина) Ксения
Место рожденияд.Кудрина Гора, Архангельская обл.
Дата рождения1878
Дата смерти1977
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нифанина (Большакова) Анастасия Егоровна
Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Большакова) Ольга Егоровна
Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович
Рождение ребёнка
13.01.1919
Сын: Большаков Василий Егорович
Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович
Смерть
1977