Большакова (Нифанина) Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Большакова (Нифанина) Ксения

Место рождения

д.Кудрина Гора, Архангельская обл.

Дата рождения

1878

Дата смерти

1977

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Нифанин Иван Савинович

Мать: Нифанина (Антонова) Платонида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нифанина (Большакова) Анастасия Егоровна

Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Большакова) Ольга Егоровна

Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович

Рождение ребёнка
13.01.1919

Сын: Большаков Василий Егорович

Отец ребёнка: Большаков Егор Фёдорович

Смерть
1977

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