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Нифанин Иван Савинович

Место рождения

д.Кудрина Гора, Архангельская обл.

Дата рождения

1848

Дата смерти

1898

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Нифанин Савин Дмитриевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1872

Дочь: Докунина (Нифанина) Афанасия

Мать ребёнка: Нифанина (Антонова) Платонида

Рождение ребёнка
1872

Сын: Нифанин Михаил Савинович

Мать ребёнка: Нифанина (Антонова) Платонида

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Большакова (Нифанина) Ксения

Мать ребёнка: Нифанина (Антонова) Платонида

Рождение ребёнка
21.03.1888

Сын: Нифанин Яков Иванович

Мать ребёнка: Нифанина (Антонова) Платонида

Рождение ребёнка
23.10.1897

Сын: Нифанин Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Нифанина (Антонова) Платонида

Смерть
1898

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