Большаков Василий Егорович
Место рожденияд. Нижний Ручей,Верхне-Тоймский район,Архангельская область
Дата рождения13.01.1919
Дата смерти10.05.1985
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919
Военная награда
Неизвестно
Большаков Василий Егорович Дата рождения __.__.1919 Место рождения Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Нижний Ручей Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картоте... Показать все
Рождение ребёнка
1942
Сын: Большаков Иван Васильевич
Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1943
Рождение ребёнка
1947
Рождение ребёнка
1948
Рождение ребёнка
06.11.1949
Рождение ребёнка
1951
Рождение ребёнка
15.07.1952
Рождение ребёнка
13.04.1954
Рождение ребёнка
05.10.1955
Рождение ребёнка
07.04.1957
Сын: Большаков Минай Васильевич
Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна
Рождение ребёнка
1962
Смерть
10.05.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно