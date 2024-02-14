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Большаков Василий Егорович

Место рождения

д. Нижний Ручей,Верхне-Тоймский район,Архангельская область

Дата рождения

13.01.1919

Дата смерти

10.05.1985

Пол

Мужской

Отец

Мать

1878 г.р.

Дети

1942 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
13.01.1919

Отец: Большаков Егор Фёдорович

Мать: Большакова (Нифанина) Ксения

Военная награда
Неизвестно
Большаков Василий Егорович Дата рождения __.__.1919 Место рождения Архангельская обл., Верхне-Тоемский р-н, д. Нижний Ручей Наименование награды Орден Отечественной войны II степени Архив ЦАМО Картоте... Показать все
Рождение ребёнка
1942

Сын: Большаков Иван Васильевич

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
06.11.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
15.07.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
13.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
05.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
07.04.1957

Сын: Большаков Минай Васильевич

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Рождение ребёнка
1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Смерть
10.05.1985
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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