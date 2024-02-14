Большаков Минай Васильевич
Место рожденияг.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.
Дата рождения07.04.1957
Дата смерти1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1957
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
06.06.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.10.1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
1986
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно