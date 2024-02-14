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Большаков Минай Васильевич

Место рождения

г.Верхняя Тойма, Архангельская область, РСФСР.

Дата рождения

07.04.1957

Дата смерти

1986

Пол

Мужской

Отец

1919 г.р.

Мать

1924 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1957

Отец: Большаков Василий Егорович

Мать: Большакова (Большакова) Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
06.06.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.10.1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
1986
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

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