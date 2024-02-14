Нифанина (Большакова) Анастасия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНифанина (Большакова) Анастасия Егоровна

Нифанина (Большакова) Анастасия Егоровна

Место рождения

?

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1878 г.р.

Муж

1899 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Большаков Егор Фёдорович

Мать: Большакова (Нифанина) Ксения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нифанин Степан Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нифанин Степан Васильевич

Рождение ребёнка
12.11.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Нифанин Степан Васильевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.