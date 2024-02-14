Нифанина (Большакова) Анастасия Егоровна
Место рождения?
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифанин Степан Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.11.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Нифанин Степан Васильевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: ?
Похороны
Неизвестно