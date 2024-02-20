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Прийменко Андрей Семенович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: Прийменко Семен

Мать: Прийменко Ирина Леонтьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Агафия Андреевна

Мать ребёнка: Прийменко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1781 по 1790

Жена: Прийменко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.04.1784

Сын: Прийменко Василий Андреевич

Мать ребёнка: Прийменко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786

Дочь: Татьяна Андреевна

Мать ребёнка: Прийменко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1789

Жена: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1790

Сын: Прийменко Андрей Андреевич

Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Васса Андреевна

Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Пелагея Андреевна

Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Сын: Прийменко Косьма Андреевич

Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801

Сын: Прийменко Михаил Андреевич

Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803

Сын: Прийменко Алексей Андреевич

Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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