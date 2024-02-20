Прийменко Андрей Семенович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1760
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
Около 1760
Отец: Прийменко Семен
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Агафия Андреевна
Мать ребёнка: Прийменко Варвара Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
С 1781 по 1790
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
12.04.1784
Сын: Прийменко Василий Андреевич
Мать ребёнка: Прийменко Варвара Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1786
Дочь: Татьяна Андреевна
Мать ребёнка: Прийменко Варвара Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1789
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1790
Сын: Прийменко Андрей Андреевич
Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Васса Андреевна
Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Пелагея Андреевна
Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прийменко Косьма Андреевич
Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прийменко Михаил Андреевич
Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803
Сын: Прийменко Алексей Андреевич
Мать ребёнка: Прийменко Феодора Ивановна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1818
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука