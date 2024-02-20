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Прийменко Варвара Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

До 1790

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1781

Дочь: (Прийменко) Агафия Андреевна

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Бракосочетание
С 1781 по 1790

Муж: Прийменко Андрей Семенович

Рождение ребёнка
12.04.1784

Сын: Прийменко Василий Андреевич

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Рождение ребёнка
1786

Дочь: (Прийменко) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Смерть
До 1790

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