Прийменко Варвара Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиДо 1790
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1781
Дочь: (Прийменко) Агафия Андреевна
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Бракосочетание
С 1781 по 1790
Рождение ребёнка
12.04.1784
Сын: Прийменко Василий Андреевич
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Рождение ребёнка
1786
Дочь: (Прийменко) Татьяна Андреевна
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Смерть
До 1790