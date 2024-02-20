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Прийменко Василий Андреевич

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

12.04.1784

Дата смерти

1796

Пол

Мужской

Отец

Около 1760 г.р.

Мать

Около 1760 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1784

Отец: Прийменко Андрей Семенович

Мать: Прийменко Варвара Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1796
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: В молодом возрасте
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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