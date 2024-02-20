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Прийменко Феодора Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Около 1789

Муж: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1790

Сын: Прийменко Андрей Андреевич

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791

Дочь: Васса Андреевна

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Пелагея Андреевна

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Сын: Прийменко Косьма Андреевич

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801

Сын: Прийменко Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803

Сын: Прийменко Алексей Андреевич

Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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