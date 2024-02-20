Прийменко Феодора Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Бракосочетание
Около 1789
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1790
Сын: Прийменко Андрей Андреевич
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1791
Дочь: Васса Андреевна
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1796
Дочь: Пелагея Андреевна
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прийменко Косьма Андреевич
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1801
Сын: Прийменко Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1803
Сын: Прийменко Алексей Андреевич
Отец ребёнка: Прийменко Андрей Семенович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно