Прийменко Семен
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1710
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1730
Сын: Прийменко Даниил Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1760
Сын: Прийменко Андрей Семенович
Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно