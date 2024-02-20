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Прийменко Семен

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1710

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1710

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1730

Сын: Прийменко Даниил Семенович

Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1746

Сын: Прийменко Ерей Семенович

Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд Закотянская вол.,сл. Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1760

Сын: Прийменко Андрей Семенович

Мать ребёнка: Прийменко Ирина Леонтьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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