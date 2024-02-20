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Прийменко Даниил Семенович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Прийменко Семен

Мать: Прийменко Ирина Леонтьевна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Прийменко Степан Данилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1768

Сын: Прийменко Григорий Данилович

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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