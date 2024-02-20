Прийменко Даниил Семенович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: Прийменко Семен
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Прийменко Степан Данилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
1768
Сын: Прийменко Григорий Данилович
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно