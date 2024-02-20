Прийменко Степан Данилович
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1761
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Прийменко Даниил Семенович
Мать: ?
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
06.02.1788
Жена: Анна Емельяновна
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
После ?.02.1788
Дочь: Анастасия Степановна
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прийменко Григорий Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прийменко Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Сын: Прийменко Василий Степанович
Мать ребёнка: Анна Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука