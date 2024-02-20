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Прийменко Степан Данилович

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Прийменко Даниил Семенович

Мать: ?

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Бракосочетание
06.02.1788

Жена: Анна Емельяновна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
После ?.02.1788

Дочь: Анастасия Степановна

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Прийменко Григорий Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Прийменко Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Прийменко Василий Степанович

Мать ребёнка: Анна Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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