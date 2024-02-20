(Корсунова) Анна Емельяновна
Место рожденияРоссия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Бракосочетание
06.02.1788
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
После ?.02.1788
Дочь: Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793
Сын: Прийменко Григорий Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прийменко Иван Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799
Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807
Сын: Прийменко Василий Степанович
Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно