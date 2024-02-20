(Корсунова) Анна Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Корсунова) Анна Емельяновна

Место рождения

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Корсун Емельян Тихонович

Мать: Корсунова Евфросиния Трофимовна

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Николаевская церковь сл.Ямполь и/р 1775г. ЦГИАК / Киев /,Ф - 1989-1-347
Бракосочетание
06.02.1788

Муж: Прийменко Степан Данилович

Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд, Слобода Ямполь
Рождение ребёнка
После ?.02.1788

Дочь: Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1793

Сын: Прийменко Григорий Степанович

Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1794

Сын: Прийменко Иван Степанович

Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1799

Сын: Прийменко-Мл. Иван Степанович

Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1807

Сын: Прийменко Василий Степанович

Отец ребёнка: Прийменко Степан Данилович

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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