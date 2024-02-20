Прийменко-Мл. Иван Степанович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Прийменко Степан Данилович
Мать: Анна Емельяновна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Устиния Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Александра Ивановна
Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848
Сын: Прийменко-Мл. Иван Иванович
Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно