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Прийменко-Мл. Иван Степанович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Прийменко Степан Данилович

Мать: Анна Емельяновна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Устиния Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Александра Ивановна

Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1848

Сын: Прийменко-Мл. Иван Иванович

Мать ребёнка: Прийменко Елизавета Андреевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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