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Прийменко Григорий Степанович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1793

Дата смерти

1846

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Прийменко Степан Данилович

Мать: Анна Емельяновна

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813

Сын: Прийменко Филипп Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Григорьевна

Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821

Сын: Прийменко Захар Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825

Сын: Прийменко Косьма Григорьевич

Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1826

Жена: Ефимия Никитина

Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимия Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Мария Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимия Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Евфросиния Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимия Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841

Дочь: Ксения Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимия Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843

Сын: Прийменко Моккий Григорьевич

Мать ребёнка: Ефимия Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: Ефимия Никитина

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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