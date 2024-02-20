Прийменко Григорий Степанович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1793
Дата смерти1846
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Комментарий
Рождение
1793
Отец: Прийменко Степан Данилович
Мать: Анна Емельяновна
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1813
Сын: Прийменко Филипп Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Григорьевна
Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1821
Сын: Прийменко Захар Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1825
Сын: Прийменко Косьма Григорьевич
Мать ребёнка: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
После 1826
Жена: Ефимия Никитина
Россия Харьковска губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука Троицкая церковь
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Мария Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Евфросиния Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Ксения Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1843
Сын: Прийменко Моккий Григорьевич
Мать ребёнка: Ефимия Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: Ефимия Никитина
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
1846
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука