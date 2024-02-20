Прийменко Филипп Григорьевич
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Прийменко Григорий Степанович
Мать: Прийменко 1-Й Брак
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840
Сын: Прийменко Михаил Филиппович
Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прийменко Авраам Филиппович
Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прийменко Иван Филиппович
Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прийменко Лука Филиппович
Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прийменко Мартын Филиппович
Мать ребёнка: Прийменко Домникия Прокофьевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно