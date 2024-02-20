Прийменко Мартын Филиппович
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
30.10.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Скорая Наталья Мартыновна
Мать ребёнка: Прийменко Марина Яковлевна
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно