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Прийменко Мартын Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Прийменко Филипп Григорьевич

Мать: Прийменко Домникия Прокофьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
30.10.1888

Жена: Прийменко Марина Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Скорая Наталья Мартыновна

Мать ребёнка: Прийменко Марина Яковлевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
Неизвестно
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