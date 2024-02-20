Прийменко Домникия Прокофьевна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1819
Дата смерти25.02.1888
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1840
Сын: Прийменко Михаил Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845
Сын: Прийменко Авраам Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849
Сын: Прийменко Иван Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1856
Сын: Прийменко Лука Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859
Сын: Прийменко Мартын Филиппович
Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.02.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука