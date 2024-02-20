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Прийменко Домникия Прокофьевна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1819

Дата смерти

25.02.1888

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1840

Сын: Прийменко Михаил Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1845

Сын: Прийменко Авраам Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1849

Сын: Прийменко Иван Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1856

Сын: Прийменко Лука Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1859

Сын: Прийменко Мартын Филиппович

Отец ребёнка: Прийменко Филипп Григорьевич

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Смерть
25.02.1888
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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