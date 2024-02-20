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Прийменко Михаил Филиппович

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1840

Дата смерти

25.08.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Прийменко Филипп Григорьевич

Мать: Прийменко Домникия Прокофьевна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.05.1871

Дочь: Феодосия Михайловна

Мать ребёнка: Прийменко Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Юлияния Михайловна

Мать ребёнка: Прийменко Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Прийменко Василий Михайлович

Мать ребёнка: Прийменко Параскева Ивановна

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прийменко Параскева Ивановна

Смерть
25.08.1882
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Причина смерти: Болезнь-чахотка
Похороны
Неизвестно
Россия Харьковская губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
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