Прийменко Параскева Ивановна
Место рожденияРоссия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Дата рождения1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
25.05.1871
Дочь: Феодосия Михайловна
Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.01.1875
Дочь: Юлияния Михайловна
Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1877
Сын: Прийменко Василий Михайлович
Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович
Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно