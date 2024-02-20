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Прийменко Параскева Ивановна

Место рождения

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука

Дата рождения

1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
25.05.1871

Дочь: Феодосия Михайловна

Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
23.01.1875

Дочь: Юлияния Михайловна

Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Рождение ребёнка
30.01.1877

Сын: Прийменко Василий Михайлович

Отец ребёнка: Прийменко Михаил Филиппович

Россия Харьковская Губ.,Изюмский уезд сл.Кривая Лука
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прийменко Михаил Филиппович

Смерть
Неизвестно
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