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Прийменко Григорий Данилович

Место рождения

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Прийменко Даниил Семенович

Мать: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Параскева Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.02.1790

Дочь: Агафья Григорьевна

Мать ребёнка: ?

Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-606, м/к-1790г.,лист-469,зап-10
Смерть
Неизвестно
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