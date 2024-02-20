Прийменко Григорий Данилович
Место рожденияРоссия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Прийменко Даниил Семенович
Мать: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Параскева Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
Рождение ребёнка
17.02.1790
Дочь: Агафья Григорьевна
Мать ребёнка: ?
Россия Харьковской губ.,Изюмского уезда,с.Кривая Лука
ЦГИАК /Киев/,Ф - 1989-1-606, м/к-1790г.,лист-469,зап-10
Смерть
Неизвестно