Загнеткин Иван Иванович
Место рожденияПисарево, Липецкая область, Краснинский район
Дата рождения1896
Дата смерти14.02.1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Рождение ребёнка
16.02.1929
Сын: Загнеткин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Фёдоровна
Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.1944