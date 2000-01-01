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Загнеткин Иван Иванович

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Место рождения

Писарево, Липецкая область, Краснинский район

Дата рождения

1896

Дата смерти

14.02.1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1896 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Рождение ребёнка
16.02.1929

Сын: Загнеткин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Севастьянова Варвара Фёдоровна

Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Севастьянова Варвара Фёдоровна

Смерть
14.02.1944
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