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Загнеткин Виктор Иванович

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Место рождения

Писарево, Липецкая область, Краснинский район

Дата рождения

16.02.1929

Дата смерти

14.09.1986

Пол

Мужской

Отец

1896 г.р.

Мать

1896 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929

Отец: Загнеткин Иван Иванович

Мать: Севастьянова Варвара Фёдоровна

Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Бракосочетание
25.10.1963

Жена: Чумичёва Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
16.11.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чумичёва Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
14.09.1986
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