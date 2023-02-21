Загнеткин Виктор Иванович
Место рожденияПисарево, Липецкая область, Краснинский район
Дата рождения16.02.1929
Дата смерти14.09.1986
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1929
Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Бракосочетание
25.10.1963
Рождение ребёнка
16.11.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Чумичёва Александра Ивановна
Смерть
14.09.1986