Севастьянова Варвара Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Севастьянова Варвара Фёдоровна

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Место рождения

Писарево, Липецкая область, Краснинский район

Дата рождения

1896

Дата смерти

23.01.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1896 г.р.

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Рождение ребёнка
16.02.1929

Сын: Загнеткин Виктор Иванович

Отец ребёнка: Загнеткин Иван Иванович

Писарево, Липецкая область, Краснинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Загнеткин Иван Иванович

Смерть
23.01.1985
Москва, город федерального значения Москва
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