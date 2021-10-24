Суханова (Макарова) Ольга Васильевна
Место рожденияПриморский край.Тернейский район с.Кхуцин
Дата рождения18.08.1955
Дата смерти24.10.2021
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1955
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1974
Сын: Макаров Василий Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
14.08.1977
Сын: Макаров Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Макаров Владимир Васильевич
Рождение ребёнка
28.03.1988
Дочь: Макарова (Бойко) Елена Владимировна
Отец ребёнка: Бойко Владимир Алексеевич
Смерть
24.10.2021