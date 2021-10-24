Суханова (Макарова) Ольга Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Макарова) Ольга Васильевна

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Место рождения

Приморский край.Тернейский район с.Кхуцин

Дата рождения

18.08.1955

Дата смерти

24.10.2021

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.08.1955

Отец: Суханов Василий Дорофеевич

Мать: (Суханова) Евгения Леонтьевна

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.05.1974

Сын: Макаров Василий Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
14.08.1977

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Макаров Владимир Васильевич

Рождение ребёнка
28.03.1988

Дочь: Макарова (Бойко) Елена Владимировна

Отец ребёнка: Бойко Владимир Алексеевич

Смерть
24.10.2021

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