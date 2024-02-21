Суханов Василий Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова (Белая) Лидия Васильевна
Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова (Зупарова) Мария Васильевна
Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
29.03.1950
Дочь: (Чудовская) Клавдия Васильевна
Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна
Рождение ребёнка
18.08.1955
Дочь: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна
Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна