Суханов Василий Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Василий Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Дорофей Симонович

Мать: (Суханова) Макрида Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова (Белая) Лидия Васильевна

Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова (Зупарова) Мария Васильевна

Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
29.03.1950

Дочь: (Чудовская) Клавдия Васильевна

Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна

Рождение ребёнка
18.08.1955

Дочь: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна

Мать ребёнка: (Суханова) Евгения Леонтьевна

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