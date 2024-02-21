Суханов Захар Дорофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Александр Захарович
Мать ребёнка: (Суханова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Суханова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ефимова) Анна
Мать ребёнка: (Суханова) Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: (Суханова) Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Суханова) Надежда