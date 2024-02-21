Суханов Захар Дорофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханов Захар Дорофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Дорофей Симонович

Мать: (Суханова) Макрида Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Александр Захарович

Мать ребёнка: (Суханова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Суханова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ефимова) Анна

Мать ребёнка: (Суханова) Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Михаил Захарович

Мать ребёнка: (Суханова) Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Суханова) Надежда

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