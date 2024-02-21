(Суханова) Макрида Моисеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Ульяна Дорофеевна
Отец ребёнка: Суханов Дорофей Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Суханов Дорофей Симонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Василий Дорофеевич
Отец ребёнка: Суханов Дорофей Симонович