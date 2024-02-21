Макаров Василий Владимирович
Место рожденияПриморский край, Кировский район,Поселок Родниковый
Дата рождения31.05.1974
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Макарова) Виктория Васильевна
Мать ребёнка: Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Макаров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно