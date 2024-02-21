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Макаров Василий Владимирович

Место рождения

Приморский край, Кировский район,Поселок Родниковый

Дата рождения

31.05.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1974

Отец: Макаров Владимир Васильевич

Мать: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Виктория Васильевна

Мать ребёнка: Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна

Место жительства
Неизвестно

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