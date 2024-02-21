Макаров Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Владимир Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1951

Дата смерти

06.06.1992

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.05.1974

Сын: Макаров Василий Владимирович

Мать ребёнка: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
14.08.1977

Сын: Макаров Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна

Смерть
06.06.1992

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