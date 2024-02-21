Макаров Владимир Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1951
Дата смерти06.06.1992
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.05.1974
Сын: Макаров Василий Владимирович
Мать ребёнка: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
14.08.1977
Сын: Макаров Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна
Смерть
06.06.1992