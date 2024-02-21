Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вонаршенко (Макарова) Оксана Генадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Макарова) Виктория Васильевна

Отец ребёнка: Макаров Василий Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Макаров Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Макаров Василий Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаров Василий Владимирович

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