(Суханова) Евгения Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Суханов Дорофей Cимонович
Мать: Макрида Моисеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова (Белая) Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова (Зупарова) Мария Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Суханов Сергей Васильевич
Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
29.03.1950
Дочь: (Чудовская) Клавдия Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич
Рождение ребёнка
18.08.1955
Дочь: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич