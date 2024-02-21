(Суханова) Евгения Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Суханова) Евгения Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Суханов Дорофей Cимонович

Мать: Макрида Моисеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова (Белая) Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова (Зупарова) Мария Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Суханов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
29.03.1950

Дочь: (Чудовская) Клавдия Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич

Рождение ребёнка
18.08.1955

Дочь: Суханова (Макарова) Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий Дорофеевич

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