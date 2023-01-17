Арабкина Евгения Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Арабкина Евгения Игнатьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1866 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.08.1896

Сын: Арабкин Петр Павлович

Отец ребёнка: Арабкин Павел Прокофьевич

Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Усыновлен. Был Денисов
Рождение ребёнка
1911

Сын: Арабкин Иван Павлович

Отец ребёнка: Арабкин Павел Прокофьевич

Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1913

Сын: Арабкин Степан Павлович

Отец ребёнка: Арабкин Павел Прокофьевич

Чертково, Бессоновский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арабкин Павел Прокофьевич

Смерть
Неизвестно
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