Арабкина Евгения Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1896
Отец ребёнка: Арабкин Павел Прокофьевич
Усыновлен. Был Денисов
Рождение ребёнка
1911
Отец ребёнка: Арабкин Павел Прокофьевич
Рождение ребёнка
1913
Отец ребёнка: Арабкин Павел Прокофьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно