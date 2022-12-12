Арабкин Павел Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1866
Отец: Арабкин Прокопий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.08.1896
Мать ребёнка: Арабкина Евгения Игнатьевна
Усыновлен. Был Денисов
Рождение ребёнка
1911
Мать ребёнка: Арабкина Евгения Игнатьевна
Рождение ребёнка
1913
Мать ребёнка: Арабкина Евгения Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно