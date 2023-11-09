Яковлева (Игнатьева) Клавдия Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковлева (Игнатьева) Клавдия Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1989

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Игнатьев Роман Иннокентьевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковлева Елена Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Иванович

Рождение ребёнка
16.05.1947

Дочь: Кондратьева (Яковлева) Наталья Владимировна

Отец ребёнка: Яковлев Владимир Иванович

Бракосочетание
04.06.1947

Муж: Яковлев Владимир Иванович

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1989

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