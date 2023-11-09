Яковлева (Игнатьева) Клавдия Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1989
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Игнатьев Роман Иннокентьевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковлева Елена Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Иванович
Рождение ребёнка
16.05.1947
Дочь: Кондратьева (Яковлева) Наталья Владимировна
Отец ребёнка: Яковлев Владимир Иванович
Бракосочетание
04.06.1947
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Смерть
1989