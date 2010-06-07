Кондратьева Наталья Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратьева Наталья Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.05.1947

Дата смерти

07.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1947

Отец: Яковлев Владимир Иванович

Мать: Яковлева Клавдия Романовна

Рождение ребёнка
20.05.1969

Сын: Кондратьев Эдуард Игоревич

Отец ребёнка: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.02.1972

Сын: Кондратьев Игорь Игоревич

Отец ребёнка: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич

Рождение ребёнка
10.06.1976

Дочь: Волохова Татьяна Игоревна

Отец ребёнка: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич

Смерть
07.06.2010
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