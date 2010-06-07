Кондратьева Наталья Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.05.1947
Дата смерти07.06.2010
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.05.1947
Рождение ребёнка
20.05.1969
Сын: Кондратьев Эдуард Игоревич
Отец ребёнка: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич
Иркутск, город Иркутск, Иркутская область
Рождение ребёнка
25.02.1972
Сын: Кондратьев Игорь Игоревич
Отец ребёнка: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич
Рождение ребёнка
10.06.1976
Дочь: Волохова Татьяна Игоревна
Отец ребёнка: Кондратьев-Стрельников Игорь Николаевич
Смерть
07.06.2010