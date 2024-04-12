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Петр Петрович

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1834

Дата смерти

До 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834

Отец: Петр Кирьянович

Мать: не указана

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.08.1871

Сын: Кирьянов Акиндин Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1877

Сын: Михаил Петрович

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шахова Анна Петровна

Мать ребёнка: Ульяна Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1917
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