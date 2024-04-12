Петр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1834
Дата смертиДо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1834
Отец: Петр Кирьянович
Рождение ребёнка
10.08.1871
Сын: Кирьянов Акиндин Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
06.08.1877
Сын: Михаил Петрович
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шахова Анна Петровна
Мать ребёнка: Ульяна Александровна
Смерть
До 1917