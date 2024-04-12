Шахова (Кирьянова) Анна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шахова (Кирьянова) Анна Петровна

Место рождения

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1881

Дата смерти

22.01.1907

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Петр Петрович

Мать: Ульяна Александровна

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
30.01.1904

Муж: Шахов Александр Александрович

Возраст жениха - 25 лет. Возраст невесты - 22 года. Поручители по жениху: крестьяне д. Ермоловское Илья Шахов и Иван Александрович Шахов; по невесте: крестьяне д. Ермоловского Иван Ковалев и Михаил Б... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1907

Сын: Шахов Геннадий Александрович

Отец ребёнка: Шахов Александр Александрович

Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
22.01.1907
Ермоловское, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Умерла от родильной горячки в возрасте 26 лет.
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