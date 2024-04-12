Шахова (Кирьянова) Анна Петровна
Место рождения
Дата рождения1881
Дата смерти22.01.1907
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Петр Петрович
Мать: Ульяна Александровна
Бракосочетание
30.01.1904
Возраст жениха - 25 лет. Возраст невесты - 22 года. Поручители по жениху: крестьяне д. Ермоловское Илья Шахов и Иван Александрович Шахов; по невесте: крестьяне д. Ермоловского Иван Ковалев и Михаил Б... Показать все
Рождение ребёнка
17.01.1907
Сын: Шахов Геннадий Александрович
Отец ребёнка: Шахов Александр Александрович
Смерть
22.01.1907
Умерла от родильной горячки в возрасте 26 лет.