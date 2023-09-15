Ульяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

До 1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.08.1871

Сын: Кирьянов Акиндин Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.08.1877

Сын: Михаил Петрович

Отец ребёнка: Петр Петрович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шахова Анна Петровна

Отец ребёнка: Петр Петрович

Андронино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
До 1917
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