Ульяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиДо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.08.1871
Сын: Кирьянов Акиндин Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
06.08.1877
Сын: Михаил Петрович
Отец ребёнка: Петр Петрович
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шахова Анна Петровна
Отец ребёнка: Петр Петрович
Смерть
До 1917