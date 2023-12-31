Мунгалова (Домашева Тумашева) Васса Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мунгалова (Домашева Тумашева) Васса Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Мать: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.

Сын: Мунгалов Алексей Арсентьевич

Отец ребёнка: Мунгалов Арсений Васильевич

Родители: Цурухайтуевской станицы казак Арсений Васильев Мунгалов и зж его Васса Кириллова, оба православные. Восприемники: казак Алексей Кириллов Тумашев и казака Кирилла Лебедева жена Александра Мат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мунгалов Арсений Васильевич

Смерть
Неизвестно
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