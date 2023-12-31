Мунгалова (Домашева Тумашева) Васса Кирилловна
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Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.
Сын: Мунгалов Алексей Арсентьевич
Отец ребёнка: Мунгалов Арсений Васильевич
Родители: Цурухайтуевской станицы казак Арсений Васильев Мунгалов и зж его Васса Кириллова, оба православные. Восприемники: казак Алексей Кириллов Тумашев и казака Кирилла Лебедева жена Александра Мат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно