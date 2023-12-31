Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Место рождения

Цурухайтуевский форпост

Дата рождения

Около 1813

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813

Отец: Домашев Тумашев Прокопий Егорович

Мать: Домашева Тумашева Александра Софроновна

Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
07.02.1837 ст.

Жена: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Седмаго числа казачей сын Кирило Тумашев первым браком с невестою отставнаго урядника Николая Топоркова с дочерью его девицею Татьяною. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1837 ст.

Сын: Домашев Тумашев Матвей Кириллович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

МК Црухайтуйской Николаевской церкви. 46. - Осьмаго числа казачьяго сына Кирила Прокопьева Тумашева и законной жены его Татьяны Николаевой родился сын Матвей. Восприемники: Служащий с Нерчинской зав... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1845-й год. лист 8 Март - 23 1 2 Евдокия Родители: Казачей сын Кирило Прокопьев Тумашев и законная жена его Татьяна Николаева, об... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунгалова Васса Кирилловна

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Тумашев Алексей Кириллович

Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна

Смерть
Неизвестно
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