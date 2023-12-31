Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
Место рожденияЦурухайтуевский форпост
Дата рожденияОколо 1813
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1813
Цурухайтуевский форпост
Бракосочетание
07.02.1837 ст.
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Седмаго числа казачей сын Кирило Тумашев первым браком с невестою отставнаго урядника Николая Топоркова с дочерью его девицею Татьяною. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1837 ст.
Сын: Домашев Тумашев Матвей Кириллович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна
МК Црухайтуйской Николаевской церкви. 46. - Осьмаго числа казачьяго сына Кирила Прокопьева Тумашева и законной жены его Татьяны Николаевой родился сын Матвей. Восприемники: Служащий с Нерчинской зав... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1845-й год. лист 8 Март - 23 1 2 Евдокия Родители: Казачей сын Кирило Прокопьев Тумашев и законная жена его Татьяна Николаева, об... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунгалова Васса Кирилловна
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домашев Тумашев Алексей Кириллович
Мать ребёнка: Домашева Тумашева Татьяна Николаевна
Смерть
Неизвестно