Домашева Тумашева (Топоркова) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домашева Тумашева (Топоркова) Татьяна Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.02.1837 ст.

Муж: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Седмаго числа казачей сын Кирило Тумашев первым браком с невестою отставнаго урядника Николая Топоркова с дочерью его девицею Татьяною. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1837 ст.

Сын: Домашев Тумашев Матвей Кириллович

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

МК Црухайтуйской Николаевской церкви. 46. - Осьмаго числа казачьяго сына Кирила Прокопьева Тумашева и законной жены его Татьяны Николаевой родился сын Матвей. Восприемники: Служащий с Нерчинской зав... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.

Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1845-й год. лист 8 Март - 23 1 2 Евдокия Родители: Казачей сын Кирило Прокопьев Тумашев и законная жена его Татьяна Николаева, об... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мунгалова Васса Кирилловна

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Домашев Тумашев Алексей Кириллович

Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич

Смерть
Неизвестно
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