Домашева Тумашева (Топоркова) Татьяна Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Бракосочетание
07.02.1837 ст.
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви. Седмаго числа казачей сын Кирило Тумашев первым браком с невестою отставнаго урядника Николая Топоркова с дочерью его девицею Татьяною. Поручител... Показать все
Рождение ребёнка
08.08.1837 ст.
Сын: Домашев Тумашев Матвей Кириллович
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
МК Црухайтуйской Николаевской церкви. 46. - Осьмаго числа казачьяго сына Кирила Прокопьева Тумашева и законной жены его Татьяны Николаевой родился сын Матвей. Восприемники: Служащий с Нерчинской зав... Показать все
Рождение ребёнка
01.03.1845 ст.
Дочь: Домашева Тумашева Евдокия Кирилловна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
Метрическая Книга Цурухайтуевской Николаевской церкви за 1845-й год. лист 8 Март - 23 1 2 Евдокия Родители: Казачей сын Кирило Прокопьев Тумашев и законная жена его Татьяна Николаева, об... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мунгалова Васса Кирилловна
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Домашев Тумашев Алексей Кириллович
Отец ребёнка: Домашев Тумашев Кирило Прокопьевич
Смерть
Неизвестно