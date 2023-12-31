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Мунгалов Арсений Васильевич

Место рождения

Цурухайтуевкая крепость

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Цурухайтуевкая крепость
Рождение ребёнка
04.10.1867 ст.

Сын: Мунгалов Алексей Арсентьевич

Мать ребёнка: Мунгалова Васса Кирилловна

Родители: Цурухайтуевской станицы казак Арсений Васильев Мунгалов и зж его Васса Кириллова, оба православные. Восприемники: казак Алексей Кириллов Тумашев и казака Кирилла Лебедева жена Александра Мат... Показать все
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мунгалова Васса Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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