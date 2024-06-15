Некрасова Васса Иванова
Место рождения
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: Некрасов Иван Егоров
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
10.11.1833
Рождение ребёнка
09.12.1834
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Некрасов Алексей Дмитриев
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Алексеевич
Смерть
Неизвестно