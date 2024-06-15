Некрасова Васса Иванова 1815 — найти родственников по фамилии на Familio
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Некрасова Васса Иванова

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: Некрасов Иван Егоров

Мать: Некрасова Акилина Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
10.11.1833

Муж: Некрасов Дмитрий Алексеевич

Рождение ребёнка
09.12.1834

Сын: Некрасов Павел Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1836

Сын: Некрасов Алексей Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Некрасов Семен Дмитриев

Отец ребёнка: Некрасов Дмитрий Алексеевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно

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