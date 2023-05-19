Некрасов Иван Егоров
Место рождения
Дата рождения1778
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова
Рождение ребёнка
1803
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова
Рождение ребёнка
1809
Сын: Некрасов Иван Иванов
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Некрасова Васса Иванова
Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1838