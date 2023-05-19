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Некрасов Иван Егоров

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1778

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Некрасов Стефан Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Некрасов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1809

Сын: Некрасов Иван Иванов

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Некрасова Васса Иванова

Мать ребёнка: Некрасова Акилина Анисимова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Акилина Анисимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
1838
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